Ue | Bonino | ' ci vuole una revisione dei trattati'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Un'Europa senza una politica estera comune, non può andare avanti. Nessuno vuole cambiare i trattati, ma poi tutti chiedono più Europa. Tutti ad esempio chiedono l'Europa dell'energia, ma i trattati non lo consentono. Questa non è l'Europa che può affrontare una crisi dietro l'altra. Ci vuole una revisione dei trattati". Così Emma Bonino in una videointervista al Corriere.it.

