TS – Allegri e la squadra in cantiere

(Di lunedì 5 settembre 2022) 2022-09-05 10:31:18 Torino, l’ultimo titolo di TS: TORINO – «Quanto tempo ti occorre?». «Il tempo che puoi darmi». Il dialogo tra Theoden e Aragorn in uno dei momenti clou di “Le due torri”, secondo capitolo del Signore degli anelli cinematografico di cui quest’anno ricorre il ventennale, si adatta bene all’attuale momento della Juventus di Massimiliano. Che per assemblare unaprofondamente cambiata (in meglio, in due reparti su tre, ma cambiata) ha bisogno di tempo, ma dovrà riuscire a farsi bastare quel poco che un calendario compresso come mai gli concederà. Pena il rischio di trovarsi pericolosamente staccato dal vertice alla ripresa del campionato dopo il Mondiale e di compromettere il passaggio del turno in Champions League. Serve tempo… Almeno un po’, di tempo, adperò ne serviva e ne serve. ...

Fino alla scorsa annata, quella vissuta insieme fin dal ritiro estivo proprio nella seconda bianconera. E valsa al canterano, in corso d'opera, la "promozione" agli ordini di ad ... Inzaghi ritarda ancora una volta i cambi, lasciando così la squadra squilibrata e con poche idee d'... Le sufficienti: Juventus voto 6 - : Le dichiarazioni di post partita sono il quadro ... Juve, serve tempo ma non c'è: Allegri e la squadra in cantiere Disastrosa prova per gli uomini di José Mourinho, travolti alla Dacia Arena. Allegri è sotto accusa. Tanti tifosi bianconeri vorrebbero il suo esonero. Il modo in cui sta guidando la Juventus non piac ... Squadra molto rinnovata, innesti last minute e infortuni complicano l'avvio. Il calendario però impone di trovare in fretta efficacia e solidità ...