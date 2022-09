Sparatoria in centro davanti a un bar, mamma fugge con con il bambino in braccio (Di lunedì 5 settembre 2022) E' sempre più allarme sicurezza nel pieno centro di Napoli. La scorsa notte l'ennesimo episodio: spari, panico tra i clienti di un bar all'aperto. Il tutto in quello che viene definito uno dei '... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) E' sempre più allarme sicurezza nel pienodi Napoli. La scorsa notte l'ennesimo episodio: spari, panico tra i clienti di un bar all'aperto. Il tutto in quello che viene definito uno dei '...

Newsinunclick : Ancora una sparatoria nel centro di Napoli. È successo la scorsa notte in piazza Trieste e Trento: in quelli che so… - infoitinterno : Sparatoria in centro città, mamme in fuga con i bambini in braccio - infoitinterno : Sparatoria in centro davanti a un bar, mamma con il bambino in braccio e gli altri clienti in fuga - telodogratis : Sparatoria in pieno centro a Napoli, clienti in fuga fuori da un bar | VIDEO - leggoit : Sparatoria in centro davanti a un bar, mamma con il bambino in braccio e gli altri clienti in fuga -