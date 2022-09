Solo uno sguardo: quante puntate, durata e quando finisce (Di lunedì 5 settembre 2022) quante puntate sono previste per Solo uno sguardo, la miniserie tv in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda due puntate da tre episodi ciascuna. La prima andrà in onda lunedì 5 settembre 2022; la seconda e ultima mercoledì 7 settembre 2022. Di seguito la programmazione: Prima puntata: lunedì 5 settembre 2022 Seconda puntata: mercoledì 7 settembre 2022 durata Quanto dura (durata) una puntata di Solo uno sguardo? Ogni episodio ha una durata di circa 50 minuti. La messa in onda è prevista su Canale 5 a partire dalle ore 21,30 con chiusura prevista (inclusi spazi pubblicitari e tg5 della notte) alle ore 01,30. Ma di cosa parla la serie tv? La protagonista della miniserie è Eva Beaufils, una ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022)sono previste peruno, la miniserie tv in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda dueda tre episodi ciascuna. La prima andrà in onda lunedì 5 settembre 2022; la seconda e ultima mercoledì 7 settembre 2022. Di seguito la programmazione: Prima puntata: lunedì 5 settembre 2022 Seconda puntata: mercoledì 7 settembre 2022Quanto dura () una puntata diuno? Ogni episodio ha unadi circa 50 minuti. La messa in onda è prevista su Canale 5 a partire dalle ore 21,30 con chiusura prevista (inclusi spazi pubblicitari e tg5 della notte) alle ore 01,30. Ma di cosa parla la serie tv? La protagonista della miniserie è Eva Beaufils, una ...

christianrocca : E dopo i Rolex falsi e il ripudio del Jobs Act, Letta in un solo giorno marca la tripletta con il rafforzamento del… - pdnetwork : La #FlatTax voluta dalla destra è ingiusta perché aiuta solo il 10% più benestante e costa un mucchio di soldi: tem… - LiaCapizzi : Scusa Giannis, tu sei un Dio (e ti vogliamo tutti un gran bene) ma il nostro MVP di Italia-Grecia è solo uno: SIM… - brumaio27 : @Cesare_Damiano @EnricoLetta @pdnetwork Da uno che porterebbe votarvi per disperazione solo per evitare che torni a… - danicely_29 : RT @AriRomero1: Nelson y Jamie son uno solo uoooouooooo jsjsjsjs TODOS HABLAN DE NELSON -