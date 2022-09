Smart working: come funziona l’accordo individuale dal 1° settembre (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 1° settembre 2022 ha segnato la fine dello Smart working semplificato, introdotto a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di limitare i contatti tra le persone e ridurre il rischio di contagio. Il principale effetto del ritorno al lavoro agile ordinario, come disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017 numero 81, riguarda l’obbligo, in capo all’azienda e al lavoratore interessato, di concludere un apposito accordo individuale che disciplini l’attività da remoto. Adempimento, quest’ultimo, che era stato oggetto di deroga negli anni della pandemia e dello Smart working semplificato. In considerazione, tuttavia, del sempre maggior utilizzo del lavoro agile da parte delle imprese, il legislatore è comunque intervenuto eliminando l’obbligo di trasmettere ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 1°2022 ha segnato la fine dellosemplificato, introdotto a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di limitare i contatti tra le persone e ridurre il rischio di contagio. Il principale effetto del ritorno al lavoro agile ordinario,disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017 numero 81, riguarda l’obbligo, in capo all’azienda e al lavoratore interessato, di concludere un apposito accordoche disciplini l’attività da remoto. Adempimento, quest’ultimo, che era stato oggetto di deroga negli anni della pandemia e dellosemplificato. In considerazione, tuttavia, del sempre maggior utilizzo del lavoro agile da parte delle imprese, il legislatore è comunque intervenuto eliminando l’obbligo di trasmettere ...

