Sinisa Mihajlovic, le accuse sono gravissime: la figlia costretta ad intervenire (Di lunedì 5 settembre 2022) L'ex calciatore serbo ha incassato una serie di accuse che vanno oltre ciò che dovrebbero essere le semplici critiche a livello sportivo. Per questa ragione sua figlia si è sentita in dovere di replicare attraverso un durissimo sfogo apparso sui social network. Ecco cos'è successo Nel corso della sua carriera calcistica, Mihajlovic ha accumulato una lunga serie di successi grazie al suo talento nonché ad un carattere forte e determinato. La stessa determinazione la sta mettendo in luce anche come allenatore, portando le sue squadre ad essere combattive per tutta la durata dei match. Sinisa Mihajlovic, attuale allenatore del Bologna (Websource)Ultimamente tuttavia, il Bologna sta attraversando un momento piuttosto delicato, avendo raccolto soltanto due punti in quattro partite di ...

