Serie A, neopromosse in difficoltà: mai così pochi punti negli ultimi dieci anni (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono passati ben dieci anni dall’ultima volta in cui le neopromosse di Serie A, hanno collezionato così pochi punti, dopo la quinta giornata di campionato. Lecce, Cremonese e Monza hanno infatti conquistato rispettivamente 2,1 e 0 punti, troppo pochi rispetto alle precedenti promosse. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono passati bendall’ultima volta in cui lediA, hanno collezionato, dopo la quinta giornata di campionato. Lecce, Cremonese e Monza hanno infatti conquistato rispettivamente 2,1 e 0, tropporispetto alle precedenti promosse. SportFace.

