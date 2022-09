Rapina auto con arma a salve | Carabinieri lo inseguono e lo arrestano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Hato un’nel pieno centro di Marcianise (Caserta) usando una pistola, poi risultata a, per minacciare il conducente, quindi è stato intercettato daied è fuggito per le stradine del centro storico, inseguito sia dalla pattuglie dell’che da quelle dei vigili urbani; solo dopo tanti rischi per cittadini e mezzi che circolavano, il bandito, che ha pure puntato l’contro le forze dell’ordine, è stato fermato e ammanettato. Si tratta di un 56enne del napoletano, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; nonostante questo, l’uomo ha comunque scelto Marcianise per commettere il suo delitto. Determinante, per consentirne l’arresto, è stata la prontezza di ...