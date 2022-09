Opel | una storia lunga centosessant’anni Iniziata con le macchine da cucire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Nelladi– così come nelladi molte altre case automobilistiche – non ci sono state sempre e solo le auto, ma sicuramente c’è sempre stata l’innovazione e il talento di saper intercettare le esigenze della società di ogni epoca. La casa tedesca oggi compie 160 anni e li compie nel pieno della transizione elettrica, e tuttavia nel lontano 1862 partì dal tessile e successivamente si cimentò pure con le due ruote. Prima ancora che sul frontale di un veicolo, infatti, il nome– senza però il celebre “blitz” – è stato riportato per anni nella struttura in ferro che faceva da base alleda. Era il 1862 e Adam, il futuro fondatore della casa, aveva 25 anni quando, a Rüsselsheim, avviò la propria attività nel campo delle ...