"Non mi piace". Giorgia Soleri, disastroso autogol: si scatena la bufera (Di lunedì 5 settembre 2022) Un'altra bufera. Che alza un polverone, forse l'ennesimo. Protagonista Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, che ha infiammato la Rete dopo la partecipazione al Festival di Venezia. Giorgia viene travolta dalle polemiche dopo aver sfilato sul red carpet. In molti ricordano che qualche tempo fa sui social scrisse: “Se mi piace il cinema? No, per niente, purtroppo è un linguaggio che mi annoia. Credo davvero di essere l'unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice ‘guardiamo un film?'”. Eppure la Soleri ha sfilato sul red carpet ed è andata a vedere un film lungo tre ore, "Bardo", del regista messicano pluripremiato Alejandro González Iñárritu. Pare che l'attivista sia andata a sfilare sul red carpet in Laguna per rappresentare in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Un'altra. Che alza un polverone, forse l'ennesimo. Protagonista, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, che ha infiammato la Rete dopo la partecipazione al Festival di Venezia.viene travolta dalle polemiche dopo aver sfilato sul red carpet. In molti ricordano che qualche tempo fa sui social scrisse: “Se miil cinema? No, per niente, purtroppo è un linguaggio che mi annoia. Credo davvero di essere l'unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice ‘guardiamo un film?'”. Eppure laha sfilato sul red carpet ed è andata a vedere un film lungo tre ore, "Bardo", del regista messicano pluripremiato Alejandro González Iñárritu. Pare che l'attivista sia andata a sfilare sul red carpet in Laguna per rappresentare in ...

fattoquotidiano : Elezioni, Ilaria Cucchi a Milano: “Non mi piace perdere, l’ho dimostrato negli anni. Non accadrà neanche questa vol… - CarloCalenda : A Landini piace quota 41 e patrimoniale. Chiede intervento del Governo sull’energia ma dice no a un incontro tra i… - GoalItalia : 'Non mi piace essere bellini e non efficaci' ?? Max Allegri - MaxdeiTOS : @HPreparazione Ma va la... se posso, non fumare e bon! Soldi risparmiati, senza fare moralismi sulla salute. Se rie… - Nonzi83 : RT @siamo_la_Roma: ?? #Cassano sempre più critico verso la #Roma ??? 'Non mi esalta, non riescono a fare tre passaggi' ?? Le sue parole (VIDE… -