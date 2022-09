'Ndrangheta, oltre 20 milioni di fatture false per riciclare i proventi del clan Arena di Isola (Di lunedì 5 settembre 2022) Un giro di fatture false per oltre 20 milioni di euro realizzato mediante almeno 7 società "cartiere" , intestate a prestanome o a imprenditori compiacenti con sedi in Lombardia, Umbria e Calabria, ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 5 settembre 2022) Un giro diper20di euro realizzato mediante almeno 7 società "cartiere" , intestate a prestanome o a imprenditori compiacenti con sedi in Lombardia, Umbria e Calabria, ...

