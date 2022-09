Mieloma multiplo, online web series 'Tic Toc, la gentilezza del tempo' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - Racconta tre storie di altrettanti pazienti con percorsi terapeutici diversi, ma un denominatore comune, la speranza di dare scacco matto al Mieloma multiplo, la web series “Tic Toc, la gentilezza del tempo”, online dall'8 settembre sulla pagina Facebook e sul portale ‘Il Mieloma multiplo e Tu' di Gsk. L'opera, della durata complessiva di 25 minuti, firmata da Enzo Dino, nata da un'idea di Gsk e DRmovie, è stata pensata per una diffusione a puntate di 9 episodi da 2 minuti ciascuno e pubblicati a cadenza settimanale. Lo comunica, in una nota, l'azienda farmaceutica. I protagonisti della web series - Ottavio (Michele Franco), Fabio (Gianmaria Villani) e Cinzia (Manuela Grippi) - sono un uomo maturo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos Salute) - Racconta tre storie di altrettanti pazienti con percorsi terapeutici diversi, ma un denominatore comune, la speranza di dare scacco matto al, la web“Tic Toc, ladel”,dall'8 settembre sulla pagina Facebook e sul portale ‘Ile Tu' di Gsk. L'opera, della durata complessiva di 25 minuti, firmata da Enzo Dino, nata da un'idea di Gsk e DRmovie, è stata pensata per una diffusione a puntate di 9 episodi da 2 minuti ciascuno e pubblicati a cadenza settimanale. Lo comunica, in una nota, l'azienda farmaceutica. I protagonisti della web- Ottavio (Michele Franco), Fabio (Gianmaria Villani) e Cinzia (Manuela Grippi) - sono un uomo maturo e ...

