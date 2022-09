Juventus, Sissoko: «Ora il posto Champions non può più bastare» (Di lunedì 5 settembre 2022) Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha analizzato l’attuale situazione in casa bianconera: le sue parole Momo Sissoko ha parlato della situazione bianconera a Juventusnews24. LE PAROLE – «Ho visto fin qui una Juve competitiva, che però è stata penalizzata dai tanti infortuni a cui ha dovuto far fronte, in primis quelli di Di Maria e Pogba. Il mercato è stato sicuramente di ottimo livello, visto che i bianconeri hanno acquistato giocatori già pronti per poter vincere. Allegri ha tra le mani una squadra costruita per vincere e non più solo per giocarsela per un posto in Champions. L’anno scorso è stata una stagione complicata, mentre quest’anno sono convinto che la squadra farà un’annata importante. Sono certo che la Juve farà bene». CONTINUA A LEGGERE SU ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Momo, ex centrocampista della, ha analizzato l’attuale situazione in casa bianconera: le sue parole Momoha parlato della situazione bianconera anews24. LE PAROLE – «Ho visto fin qui una Juve competitiva, che però è stata penalizzata dai tanti infortuni a cui ha dovuto far fronte, in primis quelli di Di Maria e Pogba. Il mercato è stato sicuramente di ottimo livello, visto che i bianconeri hanno acquistato giocatori già pronti per poter vincere. Allegri ha tra le mani una squadra costruita per vincere e non più solo per giocarsela per unin. L’anno scorso è stata una stagione complicata, mentre quest’anno sono convinto che la squadra farà un’annata importante. Sono certo che la Juve farà bene». CONTINUA A LEGGERE SU ...

