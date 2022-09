Insigne e Bernardeschi non bastano al Toronto: il Montreal vince il derby (Di lunedì 5 settembre 2022) Una splendida doppietta di Insigne e una rete di Bernardeschi non bastano al Toronto per evitare la sconfitta contro il Montreal. Il derby termina 4 - 3. I due italiani sono subito protagonisti: l'ex ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 settembre 2022) Una splendida doppietta die una rete dinonalper evitare la sconfitta contro il. Iltermina 4 - 3. I due italiani sono subito protagonisti: l'ex ...

brfootball : Bernardeschi ?? Insigne A @TorontoFC goal made in Italy ???? (via @MLS) - FBiasin : Assist di #Bernardeschi per #Insigne, assist di #Insigne per #Bernardeschi: 2-0 e tutti a casa. Ma soprattutto “Ca… - TSN_Sports : 47' | Bernardeschi ?? Insigne @TorontoFC leads 1-0. #CLTvTOR - Mattialei : @Bresingar_ Questo é il campionato dove #insigne e #bernardeschi fanno i fenomeni. Un gol del genere non é tollerab… - Luxgraph : Bernardeschi gol e assist, doppietta per Insigne. Ma il Montreal va ko -