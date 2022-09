Gazzetta – Navas al Napoli non è finita, il Napoli ha un tesoretto (Di lunedì 5 settembre 2022) Keylor Navas è stato uno dei grandi obiettivi del Napoli del calciomercato estivo, ma secondo Gazzetta l’affare si può fare a gennaio. Mentre si parla di rinnovo di Alex Meret, con nuove modalità e durata del contratto, non sfuma il sogno di ingaggiare Navas sfuggito per circa 500 mila euro. Il portiere è rimasto al Psg per fare il secondo a Donnarumma, un ruolo che non gradisce molto. Napoli sarebbe stata la destinazione perfetta per il giocatore, ma nonostante i tentativi non c’è stata la possibilità di chiudere il contratto. Navas al Napoli: a gennaio si può fare Gazzetta dello Sport non esclude un nuovo tentativo da parte della società partenopea. Ecco quanto scrive il quotidiano su ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 settembre 2022) Keylorè stato uno dei grandi obiettivi deldel calciomercato estivo, ma secondol’affare si può fare a gennaio. Mentre si parla di rinnovo di Alex Meret, con nuove modalità e durata del contratto, non sfuma il sogno di ingaggiaresfuggito per circa 500 mila euro. Il portiere è rimasto al Psg per fare il secondo a Donnarumma, un ruolo che non gradisce molto.sarebbe stata la destinazione perfetta per il giocatore, ma nonostante i tentativi non c’è stata la possibilità di chiudere il contratto.al: a gennaio si può faredello Sport non esclude un nuovo tentativo da parte della società partenopea. Ecco quanto scrive il quotidiano su ...

