Ex Cagliari, Joao Pedro dà spettacolo in Turchia e in A lo rimpiangono (Di lunedì 5 settembre 2022) Joao Pedro non ha perso il vizio del gol. Alla prima da titolare in Turchia con la maglia del Fenerbahce, l'ex Cagliari ha contribuito con... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022)non ha perso il vizio del gol. Alla prima da titolare incon la maglia del Fenerbahce, l'exha contribuito con...

zazoomblog : Joao Pedro trascina il Fenerbahce: gol e assist per l’ex Cagliari - #Pedro #trascina #Fenerbahce: #assist - Darkfenix63 : @rulla02 @dado_janoski @NackaSkoglund89 Avesse giocato nell'empoli e non nel cagliari probabilmente gli avresti sba… - Filippo923 : RT @Riserva75: @Milestemplaris A me sembra che i ds inter non guardino oltre genoa, sassuolo, cagliari etc. ed é un peccato. Maffeo, Borna… -

Joao Pedro, primo gol con la maglia del Fenerbahce (VIDEO) Calcio Casteddu ESCLUSIVA – Rastelli “La serie B È dura, ma il Cagliari può farcela” L’allenatore dei rossoblù, protagonista del primo posto nel torneo 2015/16 con 25 vittorie, tra passato e presente. Un garbato amarcord, tra analogie e prospettive Il Cagliari che ha battuto il Modena ... Weekly Cagliari #13 (29 agosto-4 settembre) | Fine mercato e prosegue la Serie B Quella appena conclusa è la settimana che ha portato alla chiusura della sessione estiva del calciomercato, ma anche alla resa dei conti per quanto riguarda la sottoscrizione degli abbonamenti. Non è ... L’allenatore dei rossoblù, protagonista del primo posto nel torneo 2015/16 con 25 vittorie, tra passato e presente. Un garbato amarcord, tra analogie e prospettive Il Cagliari che ha battuto il Modena ...Quella appena conclusa è la settimana che ha portato alla chiusura della sessione estiva del calciomercato, ma anche alla resa dei conti per quanto riguarda la sottoscrizione degli abbonamenti. Non è ...