Emma e l’addio a papà Rosario Marrone | il cordoglio degli amici Vip | pioggia di affetto per la cantante

(Di lunedì 5 settembre 2022) La notizia della morte didi, ha spiazzato. Una scomparsa improvvisa, avvenuta nella serata di ieri e che ha portato viaall’età di appena 66 anni. Nessun particolare in più sulle cause, mentre nel pomeriggio di oggi, alle 17.00, si terranno i funerali dell’uomo nella Chiesa Madre di Aradeo. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Appresa la notizia,- fuori per lavoro - si è messa in viaggio per tornare in Salento.'arrivo è atteso in nottata.A darne annuncio qualche ora fa ci ha pensato'amministrazione comunale di Aradeo, paese di origine diMarrone, che sui social ha voluto ricordare papà Rosario per il suo impegno politico come ...