Difende la moglie molestata da un senegalese: l'immigrato lo manda in coma. E' gravissimo (Di lunedì 5 settembre 2022) Brescia, 5 set — Nessuno si straccerà le vesti, nessun candidato Pd griderà all'emergenza razzismo per la sorte toccata a un cittadino moldavo 32enne residente a Ospitaletto (Brescia), finito in coma per le gravissime lesioni provocategli da un pregiudicato senegalese suo coetaneo. La vittima, ricoverata in terapia intensiva al Poliambulanza di Brescia, sta ora lottando tra la vita e la morte. senegalese manda in coma moldavo dopo avergli molestato la moglie l'immigrato di origini africane, secondo quanto riportato dalle cronache locali, «vanta» già un precedente per violenza sessuale ed è stato arrestato ieri con l'accusa di minacce e lesioni gravissime effettuate con l'utilizzo di un oggetto atto a offendere: in questo caso si tratta di un cacciavite con il quale ...

