Daniele Bossari | «Guarito da un tumore alla gola | una rinascita dopo la tempesta»

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il conduttore, in un post social, rivela di aver combattuto - e vinto - contro la malattia: «Appeso al filo del destino, ma con fiducia nella scienza. La paura della morte rende ogni cosa più vivida: revisioni la scala dai valori e capisci che la prima vera priorità è l’amore»

fanpage : Il tumore alla gola, la paura e i mesi duri contro la malattia. Daniele Bossari ringrazia la sua Filippa #5settembre - repubblica : Daniele Bossari dopo la chemio: 'Sono vivo e lo posso raccontare' [a cura di redazione spettacoli] - Corriere : «A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità. Ora lo so bene» - infoitcultura : Daniele Bossari: “Ho avuto un cancro alla gola. Sono vivo e ve lo posso raccontare” - infoitcultura : Daniele Bossari dopo la chemio: 'Sono vivo e lo posso raccontare' -

Con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, il conduttore tvparla per la prima volta della sua malattia e del difficile periodo che ha attraversato: 'Il primo lunedì di settembre é il giorno in cui molti ricominciano la propria attività. Ma ...Chi è, conduttore televisivo e radiofonico anche vincitore del Grande Fratello Vip Vita privata, moglie, figli, carriera L'articolo Chi è: moglie, figli, tv, radio, tumore ...Daniele Bossari ha affidato a un lungo post sui social il racconto di una pagina dolorosa della sua vita: ha avuto un tumore alla gola e si è dovuto sottoporre a mesi di radioterapia e chemioterapia.Una lettera a cuore aperto da parte di un ex vincitore del GF Vip che ha rivelato di un tumore che l'ha colpito ...