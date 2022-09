Crisi climatica, l’Africa in cerca di posizioni condivise in vista della Cop 27. Ma l’estrazione di fonti fossili continua a far gola (Di lunedì 5 settembre 2022) Un’occasione, non sfruttata a pieno, per arrivare uniti alla Cop 27 sul clima di Sharm el-Sheikh. l’Africa Climate Week 2022 di Libreville, in Gabon, ha riunito più di 3.200 partecipanti, tra attivisti, imprenditori, esperti, rappresentanti di comunità locali, e delegati da 60 Paesi del continente. L’obiettivo era quello di sviluppare strategie comuni per arginare gli effetti disastrosi della Crisi climatica e favorire la transizione ecologica. In particolare, attraverso la collaborazione tra la finanza e la società civile. Il forum è riuscito a sottolineare, ancora una volta, il tema dell’ingiustizia climatica. Sebbene sia responsabile solo del 4% delle emissioni globali, l’Africa è tra le regioni più colpite da fenomeni estremi, come cicloni, inondazioni e desertificazione. Sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Un’occasione, non sfruttata a pieno, per arrivare uniti alla Cop 27 sul clima di Sharm el-Sheikh.Climate Week 2022 di Libreville, in Gabon, ha riunito più di 3.200 partecipanti, tra attivisti, imprenditori, esperti, rappresentanti di comunità locali, e delegati da 60 Paesi del continente. L’obiettivo era quello di sviluppare strategie comuni per arginare gli effetti disastrosie favorire la transizione ecologica. In particolare, attraverso la collaborazione tra la finanza e la società civile. Il forum è riuscito a sottolineare, ancora una volta, il tema dell’ingiustizia. Sebbene sia responsabile solo del 4% delle emissioni globali,è tra le regioni più colpite da fenomeni estremi, come cicloni, inondazioni e desertificazione. Sul ...

rulajebreal : Le inondazioni stanno devastando il Pakistan, 40 dighe distrutte, 210 ponti crollati, 1.115 persone morte e 10 mili… - pdnetwork : Martedì 6 ci incontreremo per guardarci negli occhi, per dare forza alla nostra voce. Per un’Italia più equa, più d… - fattoquotidiano : La crisi climatica può aspettare, i ricchi no. Quest’estate boom di voli con jet privati per evitare ritardi e canc… - RobyPasy : RT @greenkiesta_lk: Cosa i social media (non) stanno facendo per combattere le fake news sulla crisi climatica Documenti e report mettono… - angiuoniluigi : RT @greenkiesta_lk: Cosa i social media (non) stanno facendo per combattere le fake news sulla crisi climatica Documenti e report mettono… -