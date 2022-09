Cina | terremoto di magnitudo 6 8 nel Sichuan | non ci sono notizie di vittime né danni particolari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 settembre 2022) Undi6,8 ha scosso oggi la contea di Luding, nella provincia sudoccidentale del, in. La scossa è avvenuta alle 12,52 ora di Pechino, le 6.52 italiane, e ha avuto l’epicentro a 45 km a sud-est di Kangding, ad una profondità di 10 chilometri nella crosta terrestre. A dare la notizia è il China Earthquake Networks Center (CENC). Il sisma è stato avvertito anche a Chengdu, megalopoli da 21 milioni di abitanti e capitale del, che dista 226 km dall’epicentro, ma per ora non cidiné di: “Tutto tremava piuttosto forte”, ha dichiarato un testimone. I terremotipiuttosto frequenti nel sud-ovest della, ...