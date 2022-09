Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser incantano tutti sul red carpet di Venezia | black and white

tanyasbrandshow : Marica Pellegrinelli, Cecilia Rodriguez , Grace Elisabeth, Kelsey Merrit indossano gli occhiali del Gruppo Safilo a… - Giuh_h : tl invasa dal gfvip2 e io devo condividere i veri vincitori a pari merito cristiano malgioglio e cecilia rodriguez - portamjvja : RT @littlemixftlodo: Mi piace tantissimo il vestito di Cecilia Rodriguez #Venezia79 - raffinatissimo_ : qua stiamo impazzendo ilaria ilary ~ cecilia rodriguez - infoitcultura : Venezia 79: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser elegantissimi sul red carpet -

C'è chi - dopo queste parole 'enigmatiche' di Ignazio - aveva creduto che la coppia fosse in procinto di annunciare una new entry in famiglia, ma invece non è stato affatto così. No,non è incinta - come in molti avevano supposto - piuttosto l'annuncio dato dal bel Moser riguarda lui in prima persona. Certo, sarà stata una grande soddisfazione anche per la sua ...C'è chi - dopo queste parole 'enigmatiche' di Ignazio - aveva creduto che la coppia fosse in procinto di annunciare una new entry in famiglia, ma invece non è stato affatto così. No,non è incinta - come in molti avevano supposto - piuttosto l'annuncio dato dal bel Moser riguarda lui in prima persona. Certo, sarà stata una grande soddisfazione anche per la sua ...In ogni caso, lei e Ignazio Moser erano davvero splendidi e hanno incantato anche i numerosi presenti alla kermesse veneziana. Leggi anche:. Stefano De Martino, look da urlo a Venezia 79. Maria De Fil ...Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, red carpet di coppia a Venezia: in bianco e nero come due sposi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno sfilato sul red carpet del Festival di Venezia mano nella man ...