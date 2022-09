Canada, strage in due villaggi: 10 persone uccise a coltellate e 15 ferite. E' caccia ai killer (Di lunedì 5 settembre 2022) - L'attacco in due villaggi popolati da indigeni nell'ovest del Paese. Il premier Trudeau: stragi orribili e ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 settembre 2022) - L'attacco in duepopolati da indigeni nell'ovest del Paese. Il premier Trudeau: stragi orribili e ...

Radio1Rai : ??#Canada È caccia a 2 trentenni armati, in fuga, a bordo di un'auto, dopo la strage in cui 10 persone sono state uc… - cuba98w : RT @fanpage: ?? Strage in Canada. Due uomini armati di coltello hanno ucciso 10 persone e ferito altre 15. Alcune delle vittime sembra sian… - telodogratis : Strage in Canada, 10 morti e 15 feriti, caccia a 2 uomini, “uccidono a caso” - MaricaGusmitta : RT @guidoolimpio: Canada. Saskatchewan. Caccia a due fratelli, hanno ucciso con coltelli 10 persone. Ferite 15. La strage in una riserva 'i… - serenel14278447 : 'LA STRAGE Canada, 10 uccisi e 15 feriti a coltellate. Due ricercati hanno colpito a caso in più località di Redazi… -