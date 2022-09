Brescia, resta in carcere il meccanico arrestato per l’omicidio di un 40enne trovato carbonizzato. Il gip: «Il suo un piano crudele e violento» (Di lunedì 5 settembre 2022) Durante l’interrogatorio davanti al gip di Brescia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 53enne Davide Cristiano Mossali, meccanico d’auto di Palazzolo (Brescia) ha lasciato solo una dichiarazione spontanea con cui ha negato ogni accusa. Secondo il giudice Matteo Grimaldi, è stato lui a uccidere una settimana fa il 40enne kosovaro Nexhat Rama. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato nel bagagliaio di un’auto a Cologne. Nell’ordinanza di convalida dell’arresto, si legge come Mossali abbia rivelato una personalità che «denota un assoluto disprezzo per l’integrità fisica e la vita dei terzi e una totale incapacità di tenere a freno i propri istinti violenti e aggressivi». Non solo, stando alle indagini il meccanico «si è dimostrato persona in grado di ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Durante l’interrogatorio davanti al gip di, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 53enne Davide Cristiano Mossali,d’auto di Palazzolo () ha lasciato solo una dichiarazione spontanea con cui ha negato ogni accusa. Secondo il giudice Matteo Grimaldi, è stato lui a uccidere una settimana fa ilkosovaro Nexhat Rama. Il suo corpo è statonel bagagliaio di un’auto a Cologne. Nell’ordinanza di convalida dell’arresto, si legge come Mossali abbia rivelato una personalità che «denota un assoluto disprezzo per l’integrità fisica e la vita dei terzi e una totale incapacità di tenere a freno i propri istinti violenti e aggressivi». Non solo, stando alle indagini il«si è dimostrato persona in grado di ...

