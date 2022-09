Back to work: i capi da avere per un rientro in grande stile (Di lunedì 5 settembre 2022) È ora di rientrare ufficialmente in ufficio! C’è chi è già ripartito alla grande e chi sta cominciando: già che ci siamo e che lo dobbiamo fare per forza, tanto vale mettersi in modalità coolness! Ecco i capi che renderanno il vostro look super cool anche quando siete alle prese con un rientro in ufficio magari non super easy ;-) Fonte: Getty Images, Velasca, Gaelle, Rinascimento, Icona Kaos,Mocassini Velasca, giacca rinascimento, Pantaloni Icona Kaos, borsa Gaelle Back to work: il tailleur colorato Il colore porta allegria ed energia: usiamolo per colorare il nostro tailleur! Invece dei soliti neutri, proviamo con una tonalità più accesa da abbinare ad una camicia in colore a contrasto, il tutto in modalità colour block. Back to work: pantaloni e camicia in ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 settembre 2022) È ora di rientrare ufficialmente in ufficio! C’è chi è già ripartito allae chi sta cominciando: già che ci siamo e che lo dobbiamo fare per forza, tanto vale mettersi in modalità coolness! Ecco iche renderanno il vostro look super cool anche quando siete alle prese con unin ufficio magari non super easy ;-) Fonte: Getty Images, Velasca, Gaelle, Rinascimento, Icona Kaos,Mocassini Velasca, giacca rinascimento, Pantaloni Icona Kaos, borsa Gaelleto: il tailleur colorato Il colore porta allegria ed energia: usiamolo per colorare il nostro tailleur! Invece dei soliti neutri, proviamo con una tonalità più accesa da abbinare ad una camicia in colore a contrasto, il tutto in modalità colour block.to: pantaloni e camicia in ...

