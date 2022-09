Aperitivo sul ghiacciaio e volo in elicottero, la gita di Chiara Ferragni indigna il web ecologista: «Menefreghismo di chi vive nel lusso» (Di lunedì 5 settembre 2022) Una gita domenicale in Svizzera e un Aperitivo da consumare comodamente attorno a una tavola allestita su un ghiacciaio. L’ennesima avventura da mille e una notte documentata sui social da Chiara Ferragni (la story non è più visibile sul suo profilo) ha indignato non pochi utenti, soprattutto quelli più attenti alla salvaguardia dell’ambiente. Una scelta da parte dell’imprenditrice digitale considerata decisamente poco eco friendly sia per le emissioni dei due elicotteri che hanno portato la comitiva di amici fin sopra il ghiacciaio sia per la scelta di bere la coppa di champagne proprio in uno degli ambienti considerati più a rischio anche a causa delle emissioni di CO2. L’evento tra amici organizzato dall’imprenditore Filippo Fiora a cui hanno ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Unadomenicale in Svizzera e unda consumare comodamente attorno a una tavola allestita su un. L’ennesima avventura da mille e una notte documentata sui social da(la story non è più visibile sul suo profilo) hato non pochi utenti, soprattutto quelli più attenti alla salvaguardia dell’ambiente. Una scelta da parte dell’imprenditrice dile considerata decisamente poco eco friendly sia per le emissioni dei due elicotteri che hanno portato la comitiva di amici fin sopra ilsia per la scelta di bere la coppa di champagne proprio in uno degli ambienti considerati più a rischio anche a causa delle emissioni di CO2. L’evento tra amici organizzato dall’imprenditore Filippo Fiora a cui hanno ...

