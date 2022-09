Amazon, scelta la prima sfida per i gironi di Champions (Di lunedì 5 settembre 2022) Si torna in campo su Prime Video con la fase a gironi della massima competizione europea. A scendere in campo mercoledì 7 settembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) sarà il Napoli di Spalletti che affronterà in casa il Liverpool di Klopp, grande protagonista della scorsa stagione. Per il primo grande appuntamento di UEFA L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 settembre 2022) Si torna in campo su Prime Video con la fase adella massima competizione europea. A scendere in campo mercoledì 7 settembre (in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle 21:00) sarà il Napoli di Spalletti che affronterà in casa il Liverpool di Klopp, grande protagonista della scorsa stagione. Per il primo grande appuntamento di UEFA L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

