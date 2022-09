10 case super stilose ispirate ai trend della moda degli ultimi anni (Di lunedì 5 settembre 2022) Settembre è il mese della moda, un po' in tutto il mondo. Milano inclusa, dove le sfilate si terranno dal 20 al 26 settembre, insieme a una lunga serie di eventi extra come sempre aperti anche ai non addetti ai lavori. E se, partendo dalla moda, immaginassimo anche il prossimo viaggio? Il design segue il fashion a ruota (e viceversa) e la prova sono le 10 case che trovate continuando a leggere, selezionate da Airbnb. 10 case, tutte diverse per mood - dall’anticonvezionale boho-chic all’urban, dall’eco-animalier al minimal passando per il pop e il total white - per viaggiare in linea con il trend al quale ci sentiamo più affini, che sono fuori dagli schemi anche dal punto di vista delle destinazioni. Un esempio? Una delle due case italiane della ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 settembre 2022) Settembre è il mese, un po' in tutto il mondo. Milano inclusa, dove le sfilate si terranno dal 20 al 26 settembre, insieme a una lunga serie di eventi extra come sempre aperti anche ai non addetti ai lavori. E se, partendo dalla, immaginassimo anche il prossimo viaggio? Il design segue il fashion a ruota (e viceversa) e la prova sono le 10che trovate continuando a leggere, selezionate da Airbnb. 10, tutte diverse per mood - dall’anticonvezionale boho-chic all’urban, dall’eco-animalier al minimal passando per il pop e il total white - per viaggiare in linea con ilal quale ci sentiamo più affini, che sono fuori dagli schemi anche dal punto di vista delle destinazioni. Un esempio? Una delle dueitaliane...

dick_handley : @M_gabanelli @Super_Stefy_ Spero che il 26 settembre Meloni e Salvini ti confischino casa. O le case. - Elbarunetto : Invece che seguire influencers e ricconi, fate come me. Guardatevi reels di costruzioni delle case su The Sims. È s… - Marco1999Busa : RT @petregiamp: @M_gabanelli @Super_Stefy_ Prima di tutto non c'è bisogno di fare il catasto per fare emergere gli immobili abusivi,sono 30… - renbog1 : @M_gabanelli @Super_Stefy_ E allora serve una riforma per fare capire ai comuni che nel loro territorio ci sono case abusive? - hellhergi : Ormai, si creano rendering di prototipi di case reali, super dettagliati e voi abboccate ancora ai fake di merda, c… -