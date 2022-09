Wilma Goich al Grande Fratello Vip

(Di domenica 4 settembre 2022)- Instagram Dopo Giovanni Ciacci, è arrivata l’ora di conoscere il secondo concorrente ufficiale della settima edizione delVip. Tra i vipponi pronti a mettersi in gioco nel reality condotto da Alfonso Signorini c’è infatti anche la cantante. Signorini ha ufficializzato in un’intervista a Sorrisi la presenza dellanella casa. Classe 1945,è stata sposata con il collega Edoardo Vianello, da cui ha avuto la figlia Susanna, morta a Roma ad aprile del 2020 a causa di un tumore. Nel corso della sua carriera, l’artista ligure ha inciso 5 album in studio e 12 con i Vianella, il duo che ha formato negli anni ‘70 con l’ex marito Edoardo. Il suo successo piùè stato il brano Le ...

