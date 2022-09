Vuelta a España 2022, Thymen Arensman: “È ancora dura crederci, è una vittoria indescrivibile” (Di domenica 4 settembre 2022) È Thymen Arensman il vincitore della quindicesima frazione della Vuelta a España 2022. L’olandese del Team DSM è entrato nella fuga di giornata e ha poi fatto il vuoto nell’ultima salita di giornata. Per il classe 1999 si tratta del secondo successo in carriera. “È ancora dura crederci. C’era il Nevada, qui a 2500 ed era davvero difficile farcela – ha affermato Arensman subito dopo l’arrivo -. È stata durissima, ma evidentemente è stata più dura per gli altri. Quando sono rimasto da solo ho solo pensato a spingere il più possibile fino alla fine. Sentivo gli incitamenti dell’ammiraglia e alla fine è arrivata questa vittoria indescrivibile”. Vuelta a ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Èil vincitore della quindicesima frazione della. L’olandese del Team DSM è entrato nella fuga di giornata e ha poi fatto il vuoto nell’ultima salita di giornata. Per il classe 1999 si tratta del secondo successo in carriera. “È. C’era il Nevada, qui a 2500 ed era davvero difficile farcela – ha affermatosubito dopo l’arrivo -. È stata durissima, ma evidentemente è stata piùper gli altri. Quando sono rimasto da solo ho solo pensato a spingere il più possibile fino alla fine. Sentivo gli incitamenti dell’ammiraglia e alla fine è arrivata questa”.a ...

