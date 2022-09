US Open, Berrettini rimonta e al 5° set batte Davidovich. È ai quarti (Di domenica 4 settembre 2022) Matteo Berrettini, prima soffre, poi lotta e alla fine rimonta e vince in una partita a doppia faccia contro Davidovich Fokina. Il tennista... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) Matteo, prima soffre, poi lotta e alla finee vince in una partita a doppia faccia controFokina. Il tennista...

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE MATTEOOO ?????? Berrettini soffre a lungo contro Davidovich Fokina ma nel quinto set ritrova il su… - Eurosport_IT : MATTEO AGLI OTTAVIIII ?????? Berrettini tiene testa a un grande Murray e al quarto set chiude i conti! Per il quarto… - fanpage : Matteo #Berrettini aveva aveva un conto aperto con Davidovich Fokina. L'ha chiuso battendolo in cinque set (3-6, 7-… - sportface2016 : #Berrettini-#Ruud in tv: come e quando seguire la partita in dirett #UsOpen - domasibarita : RT @LaStampa: Us Open, Berrettini trionfa al quinto set su Fokina e vola ai quarti di finale -