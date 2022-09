Unomattina, lavori in corso a Saxa Rubra per un nuovo studio dal 12 settembre (Di domenica 4 settembre 2022) Massimiliano Ossini Sarà un’edizione di Unomattina decisamente inedita quella che prenderà il via lunedì 12 settembre. La prima novità di rilievo riguarda la conduzione, che finalmente non sarà più in coppia e vedrà Massimiliano Ossini unico padrone di casa. La seconda, invece, si riferisce allo studio: DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che sarà completamente rinnovato. A Saxa Rubra sono iniziati i lavori per consegnare a Ossini una nuova “casa” dalla quale dare ogni mattina il buongiorno agli italiani. Lo storico studio 3 subirà delle significative modifiche (e meno male!) per una stagione di Unomattina che promette di raccontare il Paese tra problematiche – economiche, sociali e legate all’ambiente – e temi più leggeri di costume e ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 settembre 2022) Massimiliano Ossini Sarà un’edizione didecisamente inedita quella che prenderà il via lunedì 12. La prima novità di rilievo riguarda la conduzione, che finalmente non sarà più in coppia e vedrà Massimiliano Ossini unico padrone di casa. La seconda, invece, si riferisce allo: DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che sarà completamente rinnovato. Asono iniziati iper consegnare a Ossini una nuova “casa” dalla quale dare ogni mattina il buongiorno agli italiani. Lo storico3 subirà delle significative modifiche (e meno male!) per una stagione diche promette di raccontare il Paese tra problematiche – economiche, sociali e legate all’ambiente – e temi più leggeri di costume e ...

