Una Vita anticipazioni 6 settembre 2022, Aurelio scopre tutto! (Di domenica 4 settembre 2022) Nella puntata di Una Vita in onda martedì 6 settembre 2022 Marcelo decide di informare Aurelio che Genoveva non solo è incinta ma la ferma intenzione di interrompere la gravidanza. Il Quesada non intende perdere il figlio che lei aspetta e tenterà in tutti i modi di fermarla. Liberto poi racconta a Pascual le intenzioni di Hortensia con i terreni di Burgos e l’uomo lo sorprende dandogli saggi consigli in merito. Sul portale Mediaset Infinity potrete trovare le puntate già trasmesse in versione on demand. Una Vita chiude per sempre! Dopo 6 anni di riprese cala il sipario La telenovela spagnola si ferma dopo 1500 puntate ambientate a calle Acacias Trama di Una Vita del 6 ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 settembre 2022) Nella puntata di Unain onda martedì 6Marcelo decide di informareche Genoveva non solo è incinta ma la ferma intenzione di interrompere la gravidanza. Il Quesada non intende perdere il figlio che lei aspetta e tenterà in tutti i modi di fermarla. Liberto poi racconta a Pascual le intenzioni di Hortensia con i terreni di Burgos e l’uomo lo sorprende dandogli saggi consigli in merito. Sul portale Mediaset Infinity potrete trovare le puntate già trasmesse in versione on demand. Unachiude per sempre! Dopo 6 anni di riprese cala il sipario La telenovela spagnola si ferma dopo 1500 puntate ambientate a calle Acacias Trama di Unadel 6 ...

