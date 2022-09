Un Posto al Sole, telespettatori impietriti dall’ultima puntata: la protesta sul web (Di domenica 4 settembre 2022) Da qualche giorno, Un Posto al Sole è ritornato dalle vacanze estive. I telespettatori erano rimasti col fiato sospeso, in quanto Susanna e Viola erano state attaccate da un malavitoso che ha sparato contro loro due colpi di pistola. Ritornati in onda, si è scoperto che ad avere la peggio è stata la fidanzata di Nico, la quale ha vissuto alcuni momenti di alti e bassi in ospedale. Proprio quando stava meglio, la ragazza si è sposata con l’amato, ma poi è clamorosamente morta. Una scena straziante che ha lasciato gli appassionati della soap senza parole. Un Posto al Sole: una puntata straziante Non ci sono dubbi che Un Posto al Sole debba il suo successo al fatto che offre da sempre lo specchio della realtà, dalle piccole gioie a momenti di vera e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 settembre 2022) Da qualche giorno, Unalè ritornato dalle vacanze estive. Ierano rimasti col fiato sospeso, in quanto Susanna e Viola erano state attaccate da un malavitoso che ha sparato contro loro due colpi di pistola. Ritornati in onda, si è scoperto che ad avere la peggio è stata la fidanzata di Nico, la quale ha vissuto alcuni momenti di alti e bassi in ospedale. Proprio quando stava meglio, la ragazza si è sposata con l’amato, ma poi è clamorosamente morta. Una scena straziante che ha lasciato gli appassionati della soap senza parole. Unal: unastraziante Non ci sono dubbi che Unaldebba il suo successo al fatto che offre da sempre lo specchio della realtà, dalle piccole gioie a momenti di vera e ...

