Udinese-Roma 4-0 | poker bianconero e aggancio in classifica

(Adnkronos) – L'Udinese travolge la Roma per 4-0 nel match della quinta giornata della Serie A. I friulani salgono a 10 punti e agganciano i giallorossi, ad una lunghezza dalla coppia Milan-Napoli che comanda la classifica a quota 11. Il successo dei bianconeri è nettissimo e prende forma già in avvio. L'Udinese sblocca il risultato al 5? con Udogie. Su cross da destra, Karsdorp pensa di appoggiare la palla verso Rui Patricio: il tocco di petto diventa un assist per Udogie, che piomba sul pallone e anticipa il portiere della Roma insaccando per l'1-0. I padroni di casa dettano il ritmo e tangono in mano il pallino del gioco. La Roma cerca di reagire ma si accende solo con le iniziative di Dybala: troppo poco per raddrizzare la situazione. In avvio di ripresa la Roma ...

