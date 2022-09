Tragedia in montagna per un ragazzo di Varese in Svizzera che muore cadendo. Altri due feriti gravi (Di domenica 4 settembre 2022) Sono drammatiche le ultime notizie che arrivano dalla Svizzera questo pomeriggio. Un ragazzino di 14 anni della provincia di Varese è morto in un incidente in montagna In Svizzera. L’incidente è accaduto nel territorio di Ghirone, nel comune di Blenio, nel Canton Ticino. Le prime notizie sono state date dalla polizia cantonale. Secondo quanto si apprende, il 14enne stava facendo un’escursione in una comitiva di 20 adolescenti accompagnati da alcuni adulti. Poi l’incidente: il ragazzo è caduto per circa 100 metri travolgendo un altro 14enne, membro dello stesso gruppo. Un altro coetaneo, svizzero e che non faceva parte della comitiva, ha cercato di soccorrere i due ragazzi ed è precipitato pure lui. Purtroppo quindi il bilancio di questo incidente è di un morto e due ragazzi feriti in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 4 settembre 2022) Sono drammatiche le ultime notizie che arrivano dallaquesto pomeriggio. Un ragazzino di 14 anni della provincia diè morto in un incidente inIn. L’incidente è accaduto nel territorio di Ghirone, nel comune di Blenio, nel Canton Ticino. Le prime notizie sono state date dalla polizia cantonale. Secondo quanto si apprende, il 14enne stava facendo un’escursione in una comitiva di 20 adolescenti accompagnati da alcuni adulti. Poi l’incidente: ilè caduto per circa 100 metri travolgendo un altro 14enne, membro dello stesso gruppo. Un altro coetaneo, svizzero e che non faceva parte della comitiva, ha cercato di soccorrere i due ragazzi ed è precipitato pure lui. Purtroppo quindi il bilancio di questo incidente è di un morto e due ragazziin ...

