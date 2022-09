Traffico Roma del 04-09-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione e Ben ritrovati all’ascolto resta regolare la circolazione sulle strade della capitale un invito alla prudenza per chi è la guida Protezione Civile segnala temporali allerta gialla per la giornata di oggi sul Lazio in svolgimento ad Ostia all’interno della Pineta di Castel Fusano la gara podistica Ostia in corso per l’ambiente fino alle 12 circa chiuse al transito via della Villa di Plinio via del Circuito viale Mediterraneo e la laterale della Colombo verso Ostia al Circo Massimo prosegue la manifestazione sportiva Longines Global Champions Tour modifiche alla circolazione su via dei Cerchi viale delle Terme di Caracalla via del Circo Massimo ed in viale Aventino prestare attenzione alla segnaletica trasporto pubblico prorogata sulla ferrovia-lido la sospensione dei lavori serali fino al 18 settembre i ...