Serie C 2022/2023, Girone B: Imolese di misura sull’Alessandria, al Romeo Galli è solo 1-0 (Di domenica 4 settembre 2022) Gara non molto intensa a Imola tra Imolese e Alessandria che termina con una vittoria 1-0. Difese quadrate, portieri attenti e poco spettacolo, con entrambe le squadre che non hanno mai effettivamente spinto più di tanto. Il match si sblocca solo nel secondo tempo con il gol di Stijepovic su calcio di rigore. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Non partono subito forte le due squadre nei primi minuti, poco pressing, pochi spunti, con il risultato che infatti non si sblocca subito. Imolese un po’ più propositiva, ma non riesce mai a concretizzare, se non in due occasioni dove De Sarlo trova la rete, sempre ampiamente in posizione di fuorigioco. Si va all’intervallo sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo la gara non accenna ad accendersi. Ad accendersi è il solo Agyemang, che prende un rosso diretto, lasciando ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Gara non molto intensa a Imola trae Alessandria che termina con una vittoria 1-0. Difese quadrate, portieri attenti e poco spettacolo, con entrambe le squadre che non hanno mai effettivamente spinto più di tanto. Il match si sbloccanel secondo tempo con il gol di Stijepovic su calcio di rigore. LA DIRETTA TESTUALE PRIMO TEMPO – Non partono subito forte le due squadre nei primi minuti, poco pressing, pochi spunti, con il risultato che infatti non si sblocca subito.un po’ più propositiva, ma non riesce mai a concretizzare, se non in due occasioni dove De Sarlo trova la rete, sempre ampiamente in posizione di fuorigioco. Si va all’intervallo sullo 0-0. SECONDO TEMPO – Nel secondo tempo la gara non accenna ad accendersi. Ad accendersi è ilAgyemang, che prende un rosso diretto, lasciando ...

