Per un’Europa di pace, un progetto politico oltre le pratiche (Di domenica 4 settembre 2022) Si può ragionare sulla guerra e si può aprire una riflessione aperta sul movimento per la pace senza la preclusione di uno slogan (pro o contro)? Si può tentare di L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 4 settembre 2022) Si può ragionare sulla guerra e si può aprire una riflessione aperta sul movimento per lasenza la preclusione di uno slogan (pro o contro)? Si può tentare di L'articolo proviene da il manifesto.

ItaliaViva : Noi siamo quelli che di fronte al populismo chiedono uno spazio, una speranza, una strada per la politica. Noi siam… - demagistris : Invio armi e sanzioni sono diventate per l’Europa un suicidio, sul piano sociale ed economico, non hanno isolato la… - ItaliaViva : Oggi a Milano per lanciare la campagna elettorale per l'#ItaliaSulSerio e gettare le basi di #RenewEurope in Italia… - UkMio : RT @SicilianoSum: Sembra che gli #USA stiano pianificando di spostare i loro programmi incompiuti per lo sviluppo di armi biologiche dall'#… - daruna_9 : RT @MarcoGiordano6: Il disgusto di #Allegri per il calcio è un insulto per chiunque ami il gioco. La Juve, oggi, è una delle peggiori squad… -