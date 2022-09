Napoli-Liverpool in tv: data, orario, canale e diretta streaming Champions League 2022/2023 (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo la grande vittoria all’Olimpico contro la Lazio, il Napoli di Spalletti vuole partire con il piede giusto nella fase a gironi della Champions League 2022/2023. I partenopei non avranno un esordio semplicissimo contro il Liverpool di Klopp, finalista della passata edizione e più volte campione della manifestazione negli ultimi anni. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di mercoledì 7 settembre. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 presso il ‘Diego Armando Maradona’. La diretta televisiva sarà un’esclusiva di Amazon Prime Video, che garantirà anche una diretta streaming della partita. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida ed accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti, news ed approfondimenti ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo la grande vittoria all’Olimpico contro la Lazio, ildi Spalletti vuole partire con il piede giusto nella fase a gironi della. I partenopei non avranno un esordio semplicissimo contro ildi Klopp, finalista della passata edizione e più volte campione della manifestazione negli ultimi anni. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di mercoledì 7 settembre. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 presso il ‘Diego Armando Maradona’. Latelevisiva sarà un’esclusiva di Amazon Prime Video, che garantirà anche unadella partita. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida ed accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti, news ed approfondimenti ...

