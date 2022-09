LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gran vittoria di Arensman, Roglic guadagna 15” su Evenepoel (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 17.41 Si chiude qui la DIRETTA LIVE della quindicesima tappa della Vuelta a España 2022. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. 17.40 Cambiano le prime posizioni della generale: Ayuso supera Rodriguez al quarto posto, Roglic guadagna ancora un po’ sui suoi avversari. Arensman sale all’ottavo posto. 1 1 – Evenepoel Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 20 6? 56:40:49 2 2 – ROGLI? Primož Jumbo-Visma 17? 1:34 3 3 – MAS Enric Movistar Team 8? 2:01 4 5 ?1 AYUSO Juan UAE Team Emirates 4:49 5 4 ?1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 5:16 6 6 – LÓPEZ Miguel Ángel Astana ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.41 Si chiude qui ladella quindicesimadella. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. 17.40 Cambiano le prime posizioni della generale: Ayuso supera Rodriguez al quarto posto,ancora un po’ sui suoi avversari.sale all’ottavo posto. 1 1 –Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 20 6? 56:40:49 2 2 – ROGLI? Primož Jumbo-Visma 17? 1:34 3 3 – MAS Enric Movistar Team 8? 2:01 4 5 ?1 AYUSO Juan UAE Team Emirates 4:49 5 4 ?1 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 5:16 6 6 – LÓPEZ Miguel Ángel Astana ...

