L'immensità di Penélope Cruz: «La maternità mi appartiene» (Di domenica 4 settembre 2022) Nel film autobiografico di Crialese, in concorso a Venezia, interpreta (ancora una volta) una madre. Stavolta intrappolata, vittima di un uomo violento: «È oppressa in molti modi diversi. E ci sono molte donne in diversi angoli del mondo intrappolate all'interno delle loro case, che fingono davanti ai loro figli. Cercano di fingere che le cose non vadano poi così male. Lo fanno per sopravvivere» Leggi su vanityfair (Di domenica 4 settembre 2022) Nel film autobiografico di Crialese, in concorso a Venezia, interpreta (ancora una volta) una madre. Stavolta intrappolata, vittima di un uomo violento: «È oppressa in molti modi diversi. E ci sono molte donne in diversi angoli del mondo intrappolate all'interno delle loro case, che fingono davanti ai loro figli. Cercano di fingere che le cose non vadano poi così male. Lo fanno per sopravvivere»

Cinema: i diritti tema della nuova edizione di Fuoricinema In programma le anteprime dei film italiani più attesi della prossima stagione, da 'L'immensità' di Emanuele Crialese, con protagonista Penélope Cruz, a 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa con ... Venezia, il coming out del regista trans Emanuele Crialese: il film racconta la sua storia Erano undici anni che Emanuele Crialese mancava sul grande schermo: il suo ultimo film era Terraferma . Il regista torna dopo tanto tempo in concorso a Venezia 79 con L'immensità , in cui Penelope Cruz interpreta la mamma di una bambina che si sente maschio. Una trama che, come ha rivelato l'autore stesso, rispecchia la sua vita: Emanuele Crialese ha fatto coming out ... In programma le anteprime dei film italiani più attesi della prossima stagione, da 'L'' di Emanuele Crialese, con protagonistaCruz, a 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa con ...Erano undici anni che Emanuele Crialese mancava sul grande schermo: il suo ultimo film era Terraferma . Il regista torna dopo tanto tempo in concorso a Venezia 79 con L', in cui Penelope Cruz interpreta la mamma di una bambina che si sente maschio. Una trama che, come ha rivelato l'autore stesso, rispecchia la sua vita: Emanuele Crialese ha fatto coming out ...