Lazio, l'ex Luiz Felipe a El Pais: 'Immobile mi faceva diventare pazzo in allenamento' (Di domenica 4 settembre 2022) Ai microfoni di El Pais ha parlato Luiz Felipe. L'ex difensore della Lazio, che ieri ha debuttato col Betis Siviglia contro il Real Madrid,... Leggi su calciomercato (Di domenica 4 settembre 2022) Ai microfoni di Elha parlato. L'ex difensore della, che ieri ha debuttato col Betis Siviglia contro il Real Madrid,...

LALAZIOMIA : Lazio, l'ex Luiz Felipe a El Pais: 'Immobile mi faceva diventare pazzo in allenamento' - pasqualinipatri : Luiz Felipe: “La Lazio un grande club in cui mi sono formato come uomo e calciatore”. E su Immobile…… - laziopress : Luiz Felipe: “La Lazio un grande club in cui mi sono formato come uomo e calciatore”. E su Immobile…… - LALAZIOMIA : Luiz Felipe: “La Lazio un grande club in cui mi sono formato come uomo e calciatore”. E su Immobile…… - LazioNews_24 : Torna a parlare #LuizFelipe -