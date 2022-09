Lazio-Feyenoord in tv: data, orario, canale e diretta streaming Europa League 2022/2023 (Di domenica 4 settembre 2022) La Lazio se la vedrà contro gli olandesi del Feyenoord nella prima gara della fase a gironi dell’Europa League 2022/2023. All’Olimpico si presentano i finalisti della passata Conference League, sconfitti a Tirana dalla Roma di Mourinho. I biancocelesti arrivano a questo confronto dopo il brutto pareggio a Genova contro la Sampdoria e la sconfitta in casa contro il Napoli. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di giovedì 8 settembre (ore 21:00). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport mentre saranno disponibili delle live streaming attraverso le piattaforme DAZN, Sky Go e NOW. Al momento non c’è ancora una comunicazione ufficiale per quanto riguarda la trasmissione della partita in chiaro su TV8 ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Lase la vedrà contro gli olandesi delnella prima gara della fase a gironi dell’. All’Olimpico si presentano i finalisti della passata Conference, sconfitti a Tirana dalla Roma di Mourinho. I biancocelesti arrivano a questo confronto dopo il brutto pareggio a Genova contro la Sampdoria e la sconfitta in casa contro il Napoli. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di giovedì 8 settembre (ore 21:00). Latelevisiva è affia Sky Sport mentre saranno disponibili delle liveattraverso le piattaforme DAZN, Sky Go e NOW. Al momento non c’è ancora una comunicazione ufficiale per quanto riguarda la trasmissione della partita in chiaro su TV8 ...

