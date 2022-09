Ira di Letta: 'Frasi da irresponsabili, se vince destra Putin brinderà'. Conte: tagliare cuneo e via Irap (Di domenica 4 settembre 2022) - Il segretario Pd ribadisce il suo no a rinegoziare gli impegni. Sull'energia Calenda insiste sui rigassificatori e rilancia Draghi premier. Di Maio vorrebbe azzerare Iva su beni prima necessità Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 settembre 2022) - Il segretario Pd ribadisce il suo no a rinegoziare gli impegni. Sull'energia Calenda insiste sui rigassificatori e rilancia Draghi premier. Di Maio vorrebbe azzerare Iva su beni prima necessità

