Incidente su via Pratica di Mare | si schianta contro un palo | morta 24enne di Ardea

Ardea – Un grave Incidente è avvenuto questa mattina ad Ardea su via Pratica di Mare. La ragazza C.M. di Ardea ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un palo. Le cause e le dinamiche del sinistro sono ancora incerte ma la 24enne sarebbe finita fuori strada prendendo il guardrail e poi abbattendo un palo della luce, invadendo la carreggiata opposta, all'altezza di Largo Udine. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Ardea, che ha preso le generalità della ragazza grazie ai documenti presenti nell'auto. La 24enne è stata trasportata d'urgenza in codice rosso al Sant'Anna di Pomezia, ma data la situazione ...

