"In Bosnia per insegnare ai bambini a giocare a calcio: così ho passato l'estate dopo la maturità. Molti non avevano mai visto un pallone" (Di domenica 4 settembre 2022) Finite le Superiori, Gioele Mantovani, 19enne di Cremona, non ha avuto alcun dubbio ed è partito per un'esperienza di volontariato all'estero. E così, ha deciso di avvicinarsi alla realtà del terzo settore promossa dalle Acli seguendo un corso di formazione a Brescia. Lo ha incoraggiato la madre, che gli ha suggerito di informarsi sull'attività di portata avanti dalla ong Ipsia Terre e Libertà, che organizza campi di volontariato nell'est Europa e in Africa. "Quindi – racconta a ilfattoquotidiano.it – ho scelto di andare in Bosnia per alcune settimane ad insegnare ai bambini tra i 6 e i 12 anni a giocare a calcio. Nella maggior parte dei casi non avevano mai toccato un pallone in vita loro". Gioele, un diploma al liceo scientifico sportivo, è appena ...

