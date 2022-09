Highlights e gol Udinese-Roma 4-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 4 settembre 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Udinese-Roma, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena serata perfetta per i padroni di casa che passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad Udogie che approfitta del regalo di Karsdorp e fa 1-0. La Roma prova a reagire, ma Deulofeu e compagni sono più reattivi e trovano la rete del raddoppio con un tiro di Samardzic con la complicità di Rui Patricio. I giallorossi si sfaldano con il passare dei minuti: prima il 3-0 di Pereyra poi il sigillo definitivo di Lovric: è 4-0. K.o. pesantissimo per la squadra di Mourinho. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quinta giornata del campionato di. Alla Dacia Arena serata perfetta per i padroni di casa che passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad Udogie che approfitta del regalo di Karsdorp e fa 1-0. Laprova a reagire, ma Deulofeu e compagni sono più reattivi e trovano la rete del raddoppio con un tiro di Samardzic con la complicità di Rui Patricio. I giallorossi si sfaldano con il passare dei minuti: prima il 3-0 di Pereyra poi il sigillo definitivo di Lovric: è 4-0. K.o. pesantissimo per la squadra di Mourinho. SportFace.

