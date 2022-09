Giù dal balcone a 13 anni: minacce in chat, sei gli indagati (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono finora sei, cinque minori e un maggiorenne, i soggetti identificati come presunti autori dei messaggi di insulti e minacce inviati sul telefonino di Alessandro, il 13enne di Gragnano morto giovedì scorso. Sul loro conto sono in corso approfondimenti, condotti di pari passo tra la procura di Torre Annunziata – che ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di istigazione al suicidio – e la procura del tribunale per i minorenni di Napoli. Sarebbero imminenti le iscrizioni nel registro degli indagati, anche per consentire la nomina di periti di parte in vista dell’autopsia, la cui data ancora non è stata fissata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono finora sei, cinque minori e un maggiorenne, i soggetti identificati come presunti autori dei messaggi di insulti einviati sul telefonino di Alessandro, il 13enne di Gragnano morto giovedì scorso. Sul loro conto sono in corso approfondimenti, condotti di pari passo tra la procura di Torre Annunziata – che ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di istigazione al suicidio – e la procura del tribunale per i minorenni di Napoli. Sarebbero imminenti le iscrizioni nel registro degli, anche per consentire la nomina di periti di parte in vista dell’autopsia, la cui data ancora non è stata fissata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

