Giorgia Soleri, i follower la accusano di incoerenza: ecco cos'è accaduto (Di domenica 4 settembre 2022) La presenza degli influencer alla Mostra del Cinema di Venezia continua a fare discutere, nonostante sia una consuetudine che si ripete ormai da anni. Tutti loro arrivano in Laguna su invito di diversi sponsor, ma c'è chi ritiene tutto questo inappropriato visto che non hanno mai avuto esperienze da attori. Giorgia Soleri, una delle più chiacchierate della categoria, è stata però tacciata da molti di incoerenza. La motivazione? Alcune sue dichiarazioni recenti sui social, in cui lei non ha avuto belle parole nei confronti di chi lavora in questo settore. "Il cinema? No, non mi piace per niente. Purtroppo è un linguaggio che mi annoia e credo di esser davvero l'unica persona che abbia mai conosciuto a disperarsi quando qualcuno dice 'guardiamo un film?'" – era stato il pensiero che lei aveva espresso a un utente che le aveva chiesto ...

